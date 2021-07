Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul numeroaselor actiuni si manifestari derulate sub egida Zilelor Andrei Saguna, editia a XXIX-a, organizate de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Episcopia Ortodoxa a Covasnei si Harghitei, Centrul Ecleziastic de Documentare Mitropolit Nicolae Colan, Liga Cultural-Crestina Andrei Saguna,…

- Un numar de 500 de volume de istorie, cultura si spiritualitate romaneasca au fost scanate si introduse in Biblioteca Digitala Eurocarpatica a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe, al Episcopiei Covasnei și Harghitei, conform basilica.ro Biblioteca…

- Un numar de 500 de volume de istorie, cultura si spiritualitate romaneasca au fost scanate si introduse in Biblioteca digitala Eurocarpatica a Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfantu Gheorghe, printr-un proiect cofinantat de Secretariatul General al Guvernului,…

- Un numar de 500 de volume de istorie, cultura si spiritualitate romaneasca au fost scanate si introduse in Biblioteca digitala Eurocarpatica a Centrului Ecleziastic de Documentare "Mitropolit Nicolae Colan" din Sfantu Gheorghe, printr-un proiect cofinantat de Secretariatul General al Guvernului,…

- Astazi, 24 iunie, incep manifestarile celei de a XXIX-a ediții a „Zilelor Andrei Șaguna” care se va desfașura in perioada 24 – 29 iunie a.c., in organizarea Ligii cultural-creștine „Andrei Șaguna”, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), a Centrului European de…

- Zilele Andrei Șaguna se desfașoara in județul Covasna in perioada 24 și 29 iunie. Manifestarile includ prezentari, comunicari și colocvii la care participa peste 60 de oameni de cultura din intreaga țara, din S.U.A. și Germania, potrivit basilica.ro. Preasfințitul Parinte Andrei va binecuvanta…

- La Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfantu Gheorghe va avea loc vineri, 4 iunie a.c., ora 14.00, prezentarea volumului Recunoașterea internaționala a Marii Uniri. Trianon 100, aparut la Editura Eurocarpatica a Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sf. Gheorghe,…

- Centrul European de Studii Covasna-Harghita, impreuna cu Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”, in anul 2010, sub patronajul Inalt Preasfintitului Arhiepiscop al Covasnei și Harghitei, IOAN, azi Mitropolit al Banatului, și in prezent a Preasfințitului ANDREI, Episcopul Covasnei…