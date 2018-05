Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Liviu Dragan, fondator al firmei romanesti de IT Total Soft a anuntat o investitie de 1,5 milioane euro intr-un startup de inteligenta artificiala. O prima runda de finantare pentru lansarea platformei Druid a fost obtinuta de la investitori privati, precum: Anca Vlad, fondatoarea grupului…

- Peste 50 de politisti, printre care sase specialisti din cadrul Directiei de Investigatii Criminale a Politiei Romane, lucreaza sub coordonarea unui procuror din Parchetul Judetean Maramures pentru prinderea ucigasului fetitei de cinci ani, din Baia Mare.

- Tarifele la electricitate ar trebui sa scada, dupa ce o investigatie a Consiliului Concurentei a relevat faptul ca mai multe companii din energie s-au inteles intre ele, cauzand prejudicii consumatorilor, a declarat, joi, presedintele Consiliului, Bogdan Chiritoiu, cu prilejul lansarii raportului de…

- Gigantul Google lanseaza o aplicație menita sa ajute utilizatorii de internet din Africa. Google Go reduce cu 40 de procente cantitatea de date necesara pentru afișarea rezultatelor cautarii. Aplicația ii ajuta, astfel, pe aceștia sa depașeasca conectivitatea slaba și costul ridicat al datelor.

- Dan Petrescu, suspendat doua etape și amendat. Dan Petrescu, antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, a primit o amenda de 6.800 de lei si o suspendare de doua etape, dupa incidentele de la meciul cu Poli Iasi (2-1), a decis miercuri Comisia de disciplina din cadrul FRF. Tehnicianul a fost trimis in tribuna…

- Majoritatea oamenilor de afaceri, 85%, declara ca incertitudinile fiscale si legislative din ultimul an au un impact negativ direct asupra planurilor de investitii ale companiilor pe care le conduc, conform Barometrului mediului de afaceri romanesc, editia 2018, realizat de EY. Studiul…

- Companiile private care au majorat salariul brut al angajatilor pentru ca acestia sa nu fie afectati de “revolutia fiscala” si-au luat masuri de precautie: au inclus in actul additional de majorare o clauza care stipuleaza revenirea la salariul brut din decembrie 2017 in cazul in care…

- In urma atentionarii meteorologice cod portocaliu de temperaturi foarte scazute, Inspectoratul Teritorial de Munca Galati a demarat o serie de verificari la angajatori privind masurile aplicate de catre acestia pentru protectia persoanelor incadrate in munca, conform O.U.G. nr. 99/2000.