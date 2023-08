Stiri pe aceeasi tema

- FC Universitatea Cluj și Dinamo București au terminat la egalitate pe stadionul „Gaz Metan” din Mediaș partida din etapa a 4-a a Superligii, scor 1-1. Antrenorul „studenților”, Toni Petrea, susține ca jocul pe Cluj Arena ar crea un „mare avantaj” echipei.

- Florin Raducioiu l-a criticat pe Florinel Coman pentru prestația din partida Oțelul - FCSB 0-2, duel din etapa #3 a Superligii. Coman a intrat dupa pauza la Galați și a ratat un penalty in minutul 61, la 1-0. Cu cateva minute inainte, „șeptarul” roș-albaștrilor scapase singur cu portarul Stoian, dar…

- Curs valutar BNR, 21 iulie 2023. La cursul BNR al zilei de ieri, moneda europeana a avut o variație negativa fața de ziua precedenta, fiind cotat la 4,9403 lei, iar dolarul american a avut și el o variație pozitiva, fiind cotat la 4,4061 de lei. Piețele europene au avut inchis in creștere, in timp ce…

- NATO sustine dreptul Republicii Moldova de a decide asupra viitorului sau si asupra politicii sale externe, a subliniat luni, intr-un mesaj postat pe contul sau de Facebook, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la capatul unei intalniri, la sediul NATO, cu presedintele Parlamentului Republicii…

- Medicul Alexandru Nechifor, specialist in medicina interna și prorector la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati, susține ca, atunci cand apa din sticla de plastic sta mult timp in soare, compusi toxici se pot transfera in lichid.„Pericolul poate apare atunci cand discutam de depozitarea pe termen…

- Universitatea Cluj are antrenor! Clubul a ajuns la o ințelegere cu Toni Petrea, (48 de ani), fostul „principal” de la FCSB și Chindia Targoviște. Anton Petrea va avea un salariu lunar de aproximativ 8.000 de euro la Universitatea Cluj. Acesta va avea ca obiectiv clasarea pe unul dintre locurile 7-9…

- Peste 10.000 de militari cu peste 1.700 de mijloace tehnice din 14 tari aliate vor participa la exercitiul Saber Guardian 23 (SG23), care se va deschide luni, la Centrul Secundar de Instruire pentru Lupta „Smardan”, a transmis MApN, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, exercitiul, care se va…

- Doi reputați profesori universitari fac o analiza și pun un diagnostic medicinei de familie și medicului de familie la ora actuala, in țara noastra. Prof. univ. dr. Catalina Poiana, președintele Colegiului Medicilor din Municipiul București (CMMB), considera ca ”avem nevoie de medicina de familie”…