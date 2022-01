Stiri pe aceeasi tema

- Premier League a anuntat, joi, ca meciul Leicester City – Norwich City, programat sambata, in campionatul Angliei, a fost amanat din cauza problemelor pe care le are gruparea oaspete cu covid-19 si cu accidentarile. Norwich nu are 13 jucatori de camp si un portar apti de joc pentru duminica.Partida…

- ​Everton a obținut o victorie importanta în Premier League, trupa lui Rafael Benitez revenind de la 0-1 contra celor de la Arsenal. Golul victoriei (2-1) a fost marcat de Gray cu o execuție superba în minutul 92. Duelul de pe Goodison Park a facut parte din runda cu numarul XV. Golurile…

- Antrenorul german Ralf Rangnick a debutat cu o victorie, duminica seara, pe banca tehnica a lui Manchester United, echipa sa invingand cu 1-0 pe Crystal Palace, in etapa a 15-a din Premier League, potrivit Agerpres. Singurul gol al partidei a fost reusit de Frederico Santos (77). Manchester…

- Noul antrenor al echipei engleze Norwich City, Dean Smith, spune ca are incredere in echipa si in valoarea acesteia, fiind aproape sigur ca se poate mentine in primul esalon fotbalistic, scrie DPA, relateaza Agerpres. ''Ideea este sa primesti cat mai putine goluri. Noi am primit multe si am…

- Fostul antrenor al echipei Aston Villa, Dean Smith nu ramas foarte mult timp fara angajament. Tehnicianul a preluat gruparea Norwich City, ultima clasata din Premier League. El a semnat un contract pe doi ani si jumatate cu "canarii".

- Steven Gerrard, antrenorul echipei Glasgow Rangers, are șanse mari sa devina tehnicianul celor de la Aston Villa, dupa cum informeaza BBC.Formația din Premier League nu l-ar fi abordat înca oficial pe Gerrard, lucru care se va întâmpla în urmatoarele 48 de ore. "Munca…

- Scor fluviu in Premier League! Chelsea Londra a facut show in meciul cu Norwich City din etapa a 9-a și s-a impus pe teren propriu cu 7-0. Gazdele au inceput festivalul de goluri inca in primul sfert de ora a partidei.