Stiri pe aceeasi tema

- Moment special la evenimentul in care Arda Guler (18 ani) a fost prezentat ca nou jucator al lui Real Madrid. Simțindu-și mama emoționata, tanarul mjilocaș turc i-a șters lacrimile și a sarutat-o pe obraz. Vineri, la Madrid, mijlocașul turc Arda Guler a fost prezentat ca nou jucator blanco, al patrulea…

- Dennis Man (24 de ani) poate schimba clubul in aceasta vara, dupa doi ani și jumatate petrecuți la Parma.„Slabita” dupa plecarea lui Arda Guler la Real Madrid, Fenerbahce cauta sa aduca un fotbalist de atac, iar Dennis Man se afla pe lista turcilor. Potrivit publicației Ajansspor, gruparea din „Țara…

- Fenerbahce l-a vandut pe Arda Guler (18 ani) la Real Madrid și ar vrea sa-l inlocuiasca pe talentatul mijlocaș turc cu un fotbalist roman, Dennis Man (24), de la Parma. La doar doi ani dupa ce a fost promovat la prima echipa a lui Fenerbahce, Arda Guler a fost disputat de toate marile cluburi din Europa.…

- Observatorul fotbalului CIES prezinta, miercuri, topul mondial al echipelor cu numarul cel mai mare de urmaritori pe Twitter, Instagram, Facebook si TikTok, potrivit news.ro.Cu 363 milioane de urmaritori, Real Madrid o devanseaza pe marea sa rivala FC Barcelona (342 milioane. Manchester United este,…

- Kylian Mbappe a trimis luni o scrisoare șefilor de la PSG prin care ii anunța ca nu va activa opțiunea de prelungire a contractului sau scadent in vara anului viitor. Dupa ce informațiile au ajuns in media, atacantul francez a emis un comunicat catre AFP, in care explica decizia și anunța ca niciodata…

- Clubul spaniol de fotbal Real Madrid a anuntat semnarea contractului cu fundasul lateral stanga al lui Rayo Vallecano, Fran Garcia, pentru urmatoarele patru sezoane, respectiv pana in iunie 2027, a indicat gruparea madrilena intr-un comunicat dat publicitatii vineri, citat de AFP. CITESTE SI…

- Prețul lui Jude Bellingham va atinge 133,9 milioane de euro daca Real Madrid platește toate bonusurile pentru el, pe langa cele 103 milioane, suma oficiala de transfer. Il va depași pe Hazard (115) și va fi numarul 1 all-time la Real. Borussia Dortmund a facut 400 de milioane profit din cele mai scumpe…

- Bayer Leverkusen isi intareste echipa. Cu sezonul inca in desfasurare, clubul german a anuntat, luni dimineata, transferul jucatorului spaniol Alex Grimaldo (Benfica) pana in 2027, potrivit news.ro.Format la Barcelona, Grimaldo si-a lansat cariera in Portugalia, ajungand la Benfica in 2016. CITESTE…