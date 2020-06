Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul de fotbal Ionuț Popa, in varsta de 66 de ani, este internat la Spitalul Județean Arad in urma unui stop cardio-respirator, starea sa de sanatate fiind grava.Ionuț Popa a fost adus marți seara la UPU de la Spitalul Județean Arad in stop cardio-respirator, era in coma, și a fost internat…

- Toate reglementarile medicale care au funcționat pe perioada starii de urgența – printre cele mai importante masuri fiind renunțarea la obligativitatea folosirii cardului de sanatate și introducerea consultațiilor medicale la distanța, online sau prin telefon, acolo unde prezența pacientului nu este…

- Mezzosoprana Maria Macsmin Nicoara este la limita intre viața și moarte, dupa ce a fost victima unui accident casnic produs in propria locuința. Aceasta se afla in aceste momente in coma, iar medicii sunt rezervați in privința șanelor de supraviețuire.

- Informații de ultima ora despre starea de sanatate a IPJ Pimen, Arhiepiscopul Sucevei. Ministrul Sanatații Nelu Tataru a declarat, sambata, la Iași, ca IPS Pimen, Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, este in stare stabila, dar medicii raman rezervați, date fiind varsta și alte boli ale ierahului.Citește…

- Executivul a aprobat, in ședința de luni, o Hotarare de Guvern, prin care medicilor le este permis sa consulte pacienții la distanța, sa emita rețetele online și sa renunțe la cardul de sanatate pe perioada starii de urgența. Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a propus Guvernului, in urma…

- CNAS anunta ca a publicat pe site-ul propriu un proiect de act normativ care prevede o serie de modificari si completari ale unor acte normative in domeniul sanatatii, vizand prelungirea si prorogarea unor termene, dar si reglementarea unor masuri pe perioada instituirii starii de urgenta. Masurile…

- Concediul și indemnizația de carantina se acorda și persoanelor care nu au realizat stagiul complet de cotizare, iar concediile care depașesc termenele maximale prevazute de lege nu mai necesita avizul medicului expert al asigurarilor sociale. Medicii de familie atrag atenția autoritaților ca in contextul…