Stiri pe aceeasi tema

- Cinci din cele 10 centre de vaccinare din județul Bacau au fost inchise din cauza scaderii considerabile a numarului de solicitanți. Astfel au mai ramas deschise doar centrele de la CAEX Bacau, Muzeul de Istorie din Onești, Centrul de Vaccinare nr. 5 din Comanești, Casa de Cultura din Buhuși și de la…

- Oneștenii pot preda, pana pe 8 aprilie, echipamentele electrice de care nu mai au nevoie, care vor fi ridicate chiar de la domiciliu sau de la sediul oricarei firme sau instituții. Acțiunea are loc in campania „Zilele reciclarii deșeurilor electrice”, organizata de societatea de colectare și reciclare…

- In perioada 21 – 25 martie a.c. polițiștii au organizat in municipiul Onești, in parteneriat cu Biblioteca Municipala ”Radu Rosetti” din localitate, o expoziție de carte ”POLIȚIA INTRE FICȚIUNE ȘI REALITATE”. In cadrul aceleiași manifestari, in data de 24 martie a.c., elevi ai școlilor oneștene au realizat…

- UPDATE ora 08.07. CRAB Bacau a reluat alimentarea cu apa in municipiul Onești. Pana astazi – 24 martie 2022, ora 08.00 s-a reușit realizarea unui nivel optim in rezervorul Cuciur. Urmare acestui fapt, echipele RAJA SA au efectuat manevrele de vane necesare și s-a reluat alimentarea cu apa a orașului…

- Corneliu Cristea, președintele de onoare al subfilialei Cultul Eroilor din Onești, unul dintre cei mai respectați oneșteni, un om de mare onoare și un patriot exemplar, a fost condus pe ultimul drum. Alaturi de familia indoliata, de prieteni, de cei care l-au cunoscut au venit președintele Filialei…

- Odata cu ridicarea majoritații restricțiilor impuse de pandemie, Biblioteca „Radu Rosetti” din Onești deschide șase ateliere dedicate persoanelor de toate varstele. Acolo, cei interesați iși pot petrece in mod placut timpul liber, exersand sau invațand abilitați noi. Aceste ateliere iși propun sa provoace…

- Polițiștii din cadrul Postului de Poliție Buciumi au identificat și reținut doi tineri, banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat. O femeie de 71 de ani, din Onești, a sesizat polițiștii din Buciumi cu privire la faptul ca, in noaptea de 09/10.03.2022, persoane necunoscute ar fi sustras din…

- In prima sambata a Postului Mare, pe 12 martie, la Biserica „Sfantul Simeon Noul Teolog” din Manastirea Cașin, singura biserica din Romania cu acest hram, se va savarși Dumnezeiasca Liturghie a Sf. Ioan Gura de Aur. „Pronia divina – ne spune parintele protopop de Onești, dr. Ioan Bargaoanu, care slujește…