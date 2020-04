Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul echipei AS Monaco, Cesc Fabregas, a anuntat ca strabunica sa in varsta de 95 de ani a invins noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Cesc Fabregas a postat pe retelele de socializare un mesaj emotionant adresat strabunicii sale in varsta de 95 de ani care s-a vindecat de COVID-19.…

- Zona euro a inregistrat in primul trimestru al anului 2020 o scadere economica de 3,8%, cea mai accentuata reducere de cand a fost lansata moneda euro, in anul 1999, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), anunța MEDIAFAX.Conform Eurostat, valoarea PIB-ului statelor din zona…

- Tehnicianul de la Gaz Metan Mediaș Edward Iordanescu nu este deranjat daca reluarea competitiilor de fotbal va fi intarziata și spune ca nu trebuie asumate riscuri inutile, anunța MEDIAFAX.Edward Iordanescu sustine ca nu este deranjat daca va mai dura pana cand va fi posibila reluarea Ligii…

- Un fost angajat al Realitatea TV, cel care a intrat intenționat, in urma cu cațiva ani, cu mașina in gardul Guvernului, a fost impușcat de poliție, intr-un imobil de locuințe, dupa o altercație cu poliția. Un martor la impușcaturi a dezvaluit, miercuri seara, la Romania TV, cum s-ar fi petrecut evenimentele.Barbatul…

- Aproape 19.800 de persoane, cetațeni romani și straini și peste 14.500 de mijloace de transport au trecut prin punctele de frontiera in ultimele 24 de ore.Pe sensul de intrare au fost aproximativ 10.100 persoane cu 7.900 de mijloace de transport, iar pe cel de iesire, 9.700 persoane cu 6.600 de mijloace…

- Droguri imprastiate pe sosea la Sighetu Marmației , in timpul unei urmariri ca-n filme. Vezi cine sunt suspecții.foto Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Maramureș au depistat, pe o strada din municipiul Sighetu Marmației, doi tineri din județul Maramureș…

- Tirurile care asteapta trecerea frontierei prin PTF Giurgiu-Ruse formeaza o coada de aproximativ patru kilometri pe prima banda de circulatie a DN 5, circulatia fiind dirijata de politistii rutieri la intrarea in municipiul Giurgiu. Potrivit reprezentantilor Politiei de Frontiera, timpul…

Atentat terorist in timpul unui meci de fotbal. Sunt cel puțin trei morți și zeci de raniți Incident șocant, in timpul unui meci de fotbal din Afganistan. Cei puțin trei persoane au fost ucise, in urma unei explozii produse pe un stadion.