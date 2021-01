Stiri pe aceeasi tema

- Este scandal in lumea sporturilor de iarna, dupa ce Federatia Romana de schi a exclus-o din lotul pentru Campionatul Mondial pe schioarea Ania Caill, in ciuda rezultatelor ei exceptionale. Clubul la care activeaza sportiva a cerut ministrului Tineretului si Sportului sa intervina. De partea cealalta,…

- Ania Caill, cea mai buna sportiva la schi alpin din Romania, nu face parte din lotul Romaniei pentru Campionatul Mondial de la Cortina d’Ampezzo, din 9-21 februarie 2021. Ania ocupa in clasamentul FIS locul 84 la DH (coborare) și 142 la super-G (aprox. 105 in noua lisa din 20 ianuarie). Romania duce…

- Cea mai buna sportiva la schi alpin din țara, Ania Cail, legitimata la Corona Brașov, nu a fost inclusa in lotul pentru Campionatele Mondiale! Este o noua dovada de bataie de joc din partea conducerii Federației Romane de Schi, care da dovada, inca o data, de incompetența și ca jocurile de interese…

- Patinatoarea de viteza a Coronei, Mihalea Hogaș și antrenorul Bogdan Stanescu au ajuns deja in Olanda, la Heerenveen acolo unde in perioada 16-17 ianuarie se vor desfașura Campionatele Europene de patinaj viteza. Chiar daca Mihaela Hogaș a avut o perioada in care nu a patinat 40 de zile, la inceputul…

- De vineri, 15 ianuarie incepe a doua etapa de vaccinare impotriva noului coronavirus, iar autoritațile au anunțat unde se pot inscrie romanii care se incadreaza in aceasta etapa. Președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghița,…

- Salariile au scazut sau in cel mai bun caz au stagnat in multe tari in primul semestru din 2020, din cauza pandemiei de coronavirus. Persoanele cele mai afectate din acest punct de vedere sunt femeile si angajații cu slujbe prost platite, se arata intr-un raport publicat miercuri de Organizatia Internationala…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a anunțat ca Romania ajunge la o capacitate de 50.000 de teste de coronavirus pe zi, dupa ce premierul Ludovic Orban a solicitat, miercuri, cresterea capacitatii de testare. Nelu Tataru a spus, miercuri, in ședința de Guvern, ca, incepand de astazi, Romania va procesa…