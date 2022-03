Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a prezentat, miercuri, lista bancilor ruse care vor fi vizate de restrictii in sistemul international de tranzactii “Swift”, insa doua banci principale nu sunt afectate de sanctiuni, astfel incat tarile europene sa efectueze in continuare platile pentru gaze si petrol. In Jurnalul…

- Zeci de diplomati din Uniunea Europeana, SUA si Regatul Unit au parasit sala, in semn de protest fața de invadarea Ucrainei, in timpul discursului sustinut marți, 1 martie, de ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o conferința a Consiliul ONU de la Geneva, relateaza Reuters . Momentul in care…

- Harkiv, al doilea oraș ca marime din Ucraina, cu 1,4 milioane de locuitori, era scena unor lupte grele duminica dimineața, conform datelor prezentate de guvernatorul regiunii. Trupele ruse au intrat in Harkiv. „A fost semnalata prezența lor, inclusiv in partea centrala a orașului”, a anunțat președintele…

- Trupele ruse au suferit pierderi grele, cu peste 3.500 de ruși uciși și aproape 200 capturați in primele doua zile de razboi, au transmis autoritațile ucrainene, citate de Ukrainska Pravda . Informațiile au fost prezentate sambata dimineața de Mykhailo Podoliak, consilier al șefului Biroului Președintelui…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a susținut o conferința de presa, vineri, in care a facut referire și la razboiul din Ucraina. Tehnicianul u se aștepta la conflict și puncteaza ca pacea este cel mai important lucru din lume. „Sunt socat, nu ma asteptam ca in era noastra sa mai inceapa un…

- La 76 de ani, tehnicianul roman continua sa aiba rezultate excelente. Iar asta in ciuda faptului ca, la actuala sa echipa, a avut conditii grele, fiind mereu contestat de suporteri din cauza trecutului sau la Sahtior Donetk.

- Liderul Clanului Sportivilor, Mircea Emil Baluș, zis Mircea Nebunu, a fost prin in Italia, la sfarșitul saptamanii trecute, conform unor surse ale Puterea.ro. In prezent sunt in desfașurare procedurile de extradare. Mircea Emil Baluș a fugit din țara pentru a scapa de inchisoare, la mijlocul lunii noiembrie…

- Antrenorul principal al Șahtior Donețk, Roberto De Zerbi, aseara, la conferința de presa organizata la Kiev, inainte de meciul cu Sheriff Tiraspol, a vorbit despre componența, motivația și obiectivele echipei sale. - Meciul nu mai are semnificație de turneu, iar urmeaza un joc complicat cu "Alexandria",…