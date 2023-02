Stiri pe aceeasi tema

- FCU Craiova iși continua forma buna in Superliga. Oltenii au invins-o pe FC Voluntari, 2-1, in etapa a 26-a. Dupa ce ilfovenii au condus la pauza, FCU Craiova a intors scorul dupa pauza. Dupa golul marcat de Bahassa (54), care a profitat de greșelile din defensiva adversra, FCU Craiova a dat lovitura…

- Formatia FC U Craiova 1948 a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa FC Voluntari, in ultimul meci al etapei a XXVI-a din Superliga, scrie news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- FCU Craiova a invins-o pe U Cluj, scor 5-0, in etapa cu numarul 24 din Liga 1. Ioan Ovidiu Sabau (54 de ani) spune ca a fost cea mai trista seara din cariera lui de antrenor. O singura data in 229 de meciuri a mai pierdut antrenorul Sabau la 5 goluri diferenta, pe 21 aprilie 2009, Dinamo-Gloria Bistrita…

- Ioan Ovidiu Sabau a spus ca infrangerea cu FC U Craiova este cea mai neagra din cariera lui de antrenor. ”Am avut doua jocuri foarte bune, cu Voluntari și Rapid. suntem de nerecunoscut. Am intalnit un adversar in form, dar nu poți sa te prezinți așa slab. Vom face o analiza sa vedem unde am greșit. Am…

- Flavius Stoican (46 de ani) a comentat victoria cu CSU Craiova, 1-0, succes care ii urca pe moldoveni pe locul 10 in Superliga. „Vreau sa felicit jucatorii pentru dorința și determinarea pe care le-au aratat. Știam ca ne așteapta o partida dificila, contra unei echipe care vrea campionatul. Am luat…

- In lupta pentru un loc de play-off, jucatorii de la FC Voluntari au primit o parte din banii pe care conducerea ii datora. Gazeta Sporturilor anunța pe 5 decembrie ca jucatorii lui Liviu Ciobotariu nu și-au mai primit salariul de 2-3 luni, in timp ce membrii staff-ului au restanțe chiar și de 4 luni. …