- Iasmin Latovlevici face performanțe in fotbal, dar și in relația cu soția lui. Fotbalistul se straduiește sa iși mențina consoarta fericita, insa nu mereu reușește, dupa cum au observat Paparazzi Spynews.ro.

- Fotbalistul portughez Mario Camora, care joaca de mai multi ani la CFR Cluj, a primit luni cetatenia romana, in urma unei Hotarari de Guvern adoptate de premierul Ludovic Orban, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. Camora, fundas stanga care a cucerit patru titluri de campion al Romaniei cu…

- Fotbalistul moldovean Vadim Rața va juca și in continuare pentru Chindia Tirgoviște. Mijlocașul și-a prelungit contractul pe inca un an. El a marturisit ca a avut oferte din alte țari, dar a preferat sa ramana in Romania.

- Dumitru Cardoso (28 de ani), jucatorul ofensiv care a evoluat sezonul trecut la Gaz Metan, e dorit de CFR Cluj. Dan Petrescu e nemulțumit de actualul lot. Antrenorul a cerut intariri urgente, chiar și in aparițiile publice, mai ales la nivelul ofensivei, de acolo de unde au plecat Lacina Traore și…

- Incredibil! Meciul dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova a fost amanat din nou. Initial, intalnirea trebuia sa se dispute sambata trecuta, dar au aparut cazurile de Covid-19 in tabara olteana si a fost reprogramat pentru astazi. Suporterii Stiintei au primit insa o noua veste proasta: un jucator…

- George Florescu (36 de ani), mijlocașul Universitații Cluj, fost decar la echipa naționala in timpul mandatului lui Razvan Lucescu, se afla in vacanța, dupa ce Liga 2 a fost „inghețata” de la locul 6 in jos. Fotbalistul „Șepcilor Roșii” nu sta insa degeaba și investește, alaturi de soția sa, intr-o…

- Fotbalistul echipei FCSB, Dennis Man, a declarat, miercuri seara, dupa calificarea in finala Cupei Romaniei, ca el si colegii sai vor da totul pentru a castiga trofeul, deoarece acesta le-ar salva sezonul. El a precizat ca nu se gandeste la un transfer si doar isi face treaba cat poate de bine, dar…

Fotbalistul turdean Rareș Takacs a semnat cu echipa de Liga 2, FC Csikszereda, fiind liber de contract dupa ce ultima data a jucat pentru "U" Cluj.