Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Albu (28 de ani) poate pleca de la Rapid in aceasta iarna, mijlocașul fiind dorit in zona Golfului. Transferat definitiv de giuleșteni la inceputul lui ianuarie de la Concordia Chiajna, Albu poate fi protagonistul unui transfer important in strainatate, informația fiind dezvaluita de impresarul…

- Octavian Bizau va juca pana in 2024 la Dinamo. Unul dintre cei mai valoroși tineri jucatori de handbal din Romania, Octavian Bizau, și-a prelungit contractul cu Dinamo și va evolua la campioana țarii pana in 2024. Bizau a ajuns in echipa ”dulailor” in 2020 și a cucerit doua titluri de campion alaturi…

- Chindia Targoviște a anunțat transferurile stoperului Andrei Pițian (26 de ani), extremelor Richard Sila (24) și Denis Rusu (20) și fundașului dreapta Mihai Butean (25). Dambovițenii se intaresc serios inainte de reluarea campionatului. Echipa antrenata de Emil Sadoi a anunțat 4 transferuri dintr-un…

- Deian Sorescu are bagajele facute pentru Polonia, iar Dinamo a gasit varianta de schimb: Alin Buleica, fotbalist care a fost toata saptamana in probe. Dinamo este concentrata pe vanzarea lui Deian Sorescu, 24 de ani, la Rakow Czestochowa (locul 3 in Polonia). Roș-albii au transmis ca este „in lucru”…

- Banca Transilvania cumpara Tiriac Leasing, unul dintre principalii jucatori de profil, de la Grupul Tiriac, planul bancii fiind de a intra astfel direct, cu o noua firma, intr-un model de afaceri de nisa care face diferenta pe piata auto, cat si intarirea pozitiei cu servicii de finantare alternative.…

- Djokovic a caștigat batalia cu statul australian in legatura cu anularea vizei, dar refuzul sau de a se vaccina și intreaga situație creata pare ca i-a adus și mai multa antipatie din partea celorlalți jucatori, noteaza Eurosport. Trebuie semnalat faptul ca doar 4-5 sportivi din circuit l-au…

- Cristi Ghița, Alex Ghivil, Roland Thalmaier, Gabriel Dumitriu și Marius Szoke fac parte din lotul echipei naționale a Romaniei pentru partidele turneului din primul tur preliminar pentru Campionatul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Portarul Saeid Heidarirad, unul dintre cei mai îndragiți jucatori ai echipei masculine de handbal CS Dinamo, si-a prelungit contractul pâna în 2024, a anuntat gruparea bucureșteana, pe pagina sa de Facebook.''Stabilitatea clubului, perspectiva proiectului pe care clubul…