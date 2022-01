Stiri pe aceeasi tema

- Diplomați de rang inalt din SUA și Rusia urmau sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile in creștere din Ucraina, dupa ce o serie de intalniri intre oficialii celor doua parți in ultima saptamana nu au adus niciun progres, scrie Reuters, conform Mediafax. Secretarul…

- Inalți diplomați din Rusia și Statele Unite urmeaza sa se intalneasca vineri in Elveția pentru a discuta despre tensiunile tot mai mari in privința Ucrainei. Intalnirea vine dupa o ala serie de intrevederi intre oficiali de ambele parți din ultima saptamana, care nu a produs insa niciun rezultat, relateaza…

- Intalnire cheie SUA-Rusia azi la Geneva pentru detensionarea situației de la granița dintre Ucraina și Federația Rusa. Secretarul de stat american Antony Blinken are consultari cu Serghei Lavrov, in cadrul turneului de forța in Europa.

- Secretarul de stat american Antony Blinken a declarat miercuri, la Kiev, unde efectueaza o vizita fulger, ca nu va prezenta niciun fel de raspuns in scris privind garantiile de securitate cerute de Rusia, la intrevederea cu omologul sau rus Serghei Lavrov, cu care urmeaza sa se intalneasca vineri…

- Secretarul de stat american Antony Blinken se va intalni vineri la Geneva cu ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, pentru a cauta sa obtina o „iesire diplomatica” din criza intre Rusia si Ucraina, a anuntat marti o responsabila a Departamentului de Stat american, citata de France Presse.

- Saptamana viitoare ar putea avea loc unul dintre cele mai semnificative și definitorii momente in relațiile dintre NATO și Rusia de la destramarea Uniunii Sovietice incoace, scrie, intr-o analiza, CNN. Miercuri, reprezentanți ai NATO, ai celor 30 de state membre și ai Federației Ruse se vor…

- Turcia a facut apel sambata sa se evite orice "provocare" inaintea negocierilor de saptamana viitoare dintre Rusia si SUA cu scopul calmarii tensiunilor provocate de prezenta militara rusa la frontiera cu Ucraina, transmite AFP. NATO, organizatie din care Turcia face parte, considera ca exista…

- Președintele rus, Vladimir Putin, a propus negocieri cu NATO pentru ca Alianța sa fie impiedicata sa se extinda spre estul Europei și sa aduca arme aproape de teritoriul Rusiei, relateaza EFE, citata de Agerpres.”In dialogul cu SUA si aliatii lor, vom insista sa ajungem la acorduri concrete care sa…