- In cadrul conferintei comune de presa, tinute la Bucuresti, in 16 februarie 2021, de ministrii de externe ai Slovaciei si Romaniei, Ivan Korcok, detinatorul portofoliului afacerilor externe dinguvernul slovac, a tinut sa sublinieze recunostinta Slovaciei pentru sustinerea pe care Romaniei o ofera minoritatii…

- Rusia nu considera Uniunea Europeana drept un partener de incredere, a declarat vineri ministrul de externe rus, Serghei Lavrov, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul discutiilor purtate cu seful diplomatiei europene, Josep Borrell, aflat intr-o vizita la Moscova, potrivit Reuters si TASS.…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a discutat joi, in cadrul unei convorbiri telefonice cu ministrul de externe rus Serghei Lavrov, in legatura cu ''otravirea'' opozantului rus Aleksei Navalnii si a cerut, de asemenea, eliberarea a doi americani detinuti in Rusia, a anuntat Departamentul de…

- Ministrul german de Externe, Heiko Maas, l-a felicitat, miercuri, pe noul secretar de Stat american, Antony Blinken, subliniind ca Germania si Statele Unite vor coopera strans pentru abordarea provocarilor internationale, relateaza mediafax. "Am vorbit astazi prin telefon cu noul meu omolog…

- Lidera opoziției belaruse Svetlana Tihanovskaia a cerut miercuri occidentalilor mai mult "curaj", în condițiile în care a calificat drept „foarte modesta” reacția Vestului în fața represiunii mișcarii populare din Belarus, dupa realegerea președintelui Lukașenko,…

- Heiko Maas, ministrul de Externe al Germaniei, tara care a exercitat pâna pe 31 decembrie presedintia Consiliului Uniunii Europene, propune elaborarea unui "Plan Marshall" pentru intensificarea cooperarii între UE si SUA în scopul apararii democratiei, conform publicatiei…

- Prim-ministrul australian Scott Morrison a denuntat luni cu manie o postare "scandaloasa" pe Twitter a unui purtator de cuvant al guvernului chinez si a cerut Beijingului sa-si ceara scuze in mod oficial, relateaza France Presse, potrivit AGERPRES. Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe…

