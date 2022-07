Vural Haci nu poate sa ridice un nou bloc de 9 etaje, in Constanta

Municipalitatea a decis ca nu se incadreaza in reglementarile urbanistice aprobate Raspuns negativ pentru Black Sea Estate SRL, care doreste sa investeasca in municipiul Constanta. Firma controlata de catre Vural Haci a primit raspuns negativ in ceea ce priveste certificatul… [citeste mai departe]