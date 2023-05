Stiri pe aceeasi tema

- Mare atenție! Ministerul Afacerilor Interne atrage atenția tuturor deținatorilor de mașini! MAI precizeaza ca cei care nu respecta aceste obligații risca o amenda de pana la 2.900 de lei și reținerea certificatului de inmatriculare. Citește AICI ce regula trebuie sa respecte toți șoferii- Precizarea…

- Statele Unite anunta marti ca au neutralizat un program informatic de spionaj (spyware) - denumit ”Snake” -, pe care serviciile ruse de informatii l-au folosit, acuza ele, in mai multe randuri impotriva unor state membre NATO in ultimii 20 de ani, relateaza AFP, scrie news.ro.Operatiunea ”Medusa”…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, s-a aratat luni neincrezator in privinta faptului ca electoratul PNL ar putea sa o sustina pe Gabriela Firea pentru un nou mandat la Primaria Capitalei. „Suntem in politica. Fiecare dintre noi suntem, cumva, obligati sa ne comportam in functie de ceea ce doresc…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, a declarat in sedinta Consiliului General de joi, despre proiectul pentru taxele si impozitele pentru anul 2024, ca este o obligatie legala pe care Consiliul General o are de a majora aceste taxe cu rata inflatiei si este singura majorare pe care primarul o propune.…

- Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a semnat contractul pentru elaborarea unui master plan necesar dezvoltarii retelei de piste de biciclete la nivelul municipiului Bucuresti, care va permite investitii in transportul urban alternativ cu bani europeni.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, este convins ca iarna viitoare va fi mai bine in Bucuresti, din punct de vedere al termoficarii si a explicat ca pe reteaua principala sunt problemele unde apar pierderi, dar ca sunt in lucru proiecte cu fonduri europene care vor rezolva situatia, anunța…

- Doua intersecții din București vor fi reconfigurate, a anunțat marți primarul general Nicușor Dan. Este vorba despre intersecția Șos. Colentina - șos. Fundeni - șos. Andronache - str. Gherghiței din Sectorul 2 și de intersecția Piața Libertații din Sectorul 4.

- Premierul Nicolae Ciuca, presedinte al PNL, a declarat joi ca filiala PNL Bucuresti va decide cum se va pozitiona in privinta sesizarii ANI impotriva primarului Capitalei, Nicușor Dan, pe care il acuza de conflict de interese și abuz in serviciu. Nicolae Ciuca a amintit ca PNL i-a transmis edilului…