Omenirea mai are la dispozitie doi ani pentru a lua masuri in scopul combaterii schimbarilor climatice fara sa infrunte ''consecinte dezastruoase'', a avertizat luni secretarul general al ONU, Antonio Gutteres, facand apel la societatea civila sa ceara "explicatii" liderilor planetei, informeaza AFP. "Daca lucrurile nu o vor lua intr-o alta directie pana in 2020, riscam (...) consecinte dezastruoase pentru oameni si sistemele naturale care ne sustin", a declarat Antonio Guterres. Discursul sau de la ONU are loc cu trei zile inaintea unei reuniuni mondiale inedite pe tema actiunii…