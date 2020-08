Antonio Banderas pregăteşte un nou musical Dupa ce s-a vindecat de COVID-19, actorul spaniol Antonio Banderas isi continua proiectele la Teatro del Soho din orasul sau natal Malaga si a anuntat ca pregateste un nou musical Antonio Banderas, care a reaparut in public pe 27 august la Festivalul de Film din Malaga dupa 21 de zile de convalescenta, a declarat ca „se simte bine” si ca „a avut noroc”. Starul spaniol considera ca face parte dintre cei „norocosi” si a dezvaluit ca are „chef de munca” pentru a-si putea continua proiectele. Despre filmarile sale intrerupte in perioada de pandemie, actorul spaniol a dezvaluit agenției EFE ca va merge… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

