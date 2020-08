Stiri pe aceeasi tema

- Conform The Olive Press, romanca l-a acostat pe pensionar intr-o statie de transport in comun. I-a solicitat mai multe informatii si, ulterior, drept multumire, i-a oferit o imbratisare, potrivit observatornews.ro. In momentul imbratisarii, romanca a actionat cu o dexteritate iesita din comun si l-a…

- Mircea Lucescu, cel mai titrat tehnician roman din toate timpurile, cu titluri de campion obtinute in Ucraina, Turcia si Romania, implineste miercuri 75 de ani si se pregateste de o noua aventura: antrenarea echipei Dinamo Kiev.Fost 12 ani antrenor al rivalei Sahtior Donetk, Mircea Lucescu…

- Ei bine, inainte sa devina amuzantul actor ce a intruchipat o gramada de personaje la ”Mondenii”, Angel și-a dorit sa fie chitarist și a fost autodidact in a invața tainele chitarei. ”Ne strangeam sa cantam seara de seara langa Crematoriul ”Cenușa”. Acolo ne faceam veacul”, iși amintește Angel din…

- Este sarbatoare mare in familia lui Florin Salam, caci ginerele sau implinește astazi frumoasa varsta de 31 de ani! Iata ce declarație de dragoste i-a facut Betty, fiica manelistului, soțului sau!

- Ministrul spaniol al Economiei ar putea prelua conducerea Eurogrupului, dupa retragerea portughezului Mario Centeno Ministrul spaniol al Economiei, Nadia Calvino, va candida din partea Madridului pentru functia de presedinte al Eurogrupului, a anuntat joi Guvernul spaniol, transmite Reuters. Este prima…

- ​Salma Hayek este o femeie frumoasa chiar și la 53 de ani, actrița de origine din Mexic reușind sa se mențina foarte bine din punct de vedere fizic. Într-o postare recenta, vedeta ne arata cât de mult face diferența un machiaj, indiferent de vârsta.Pe numele de botez Salma Valgarma…

- Loredana Groza implineste azi 50 de ani. De la debutul ei, in 1986, au trecut 36 de ani, timp in care artista s-a reinventat mereu, cucerindu-si fanii cu melodiile pasionale, dar si cu o forma fizica de invidiat.

- Guvernul spaniol vrea sa dea in judecata 17 companii aeriene care nu informeaza pasagerii ca au dreptul sa-și primeasca inapoi banii pe bilete pentru zborurile anulate din cauza pandemiei, relateaza Hotnews.Companiaaeriana Iberia s-a aratat indignata de acțiunea anunțata de guvern. ”Iberia și(filiala…