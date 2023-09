Stiri pe aceeasi tema

- Casatoria Antoniei cu Alex Velea este unul dintre cele mai așteptate evenimente din lumea mondena. Prezent seara trecuta in platoul Xtra Night Show, Alex Velea a oferit detalii despre nunta cu femeia alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Cine ii va cununa pe cei doi.

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Alex Velea, cunoscutul artist de la noi. Cantarețul a fost surpins de aceasta data de camerele de filmat intr-o ipostaza cu totul diferita. Și, va spunem doar ca Antonia se…

- In urma cu doi ani, dupa mulți ani de relație și doi copii impreuna, Alex Velea a cerut-o in casatorie pe Antonia. Cu lacrimi in ochi, artista a postat o fotografie cu inelul primit, impreuna cu un mesaj emoționant.

- Alex Velea și Antonia urmeaza sa faca pasul cel mare in 2024. Deși sunt impreuna de 11 ani și au doi copii frumoși, casatoria nu a fost o prioritate pentru ei, avand numeroase proiecte in care s-au implicat.

- Cu ocazia implinirii a 20 de ani de cariera, Alex Velea (39 de ani) a povestit, in exclusivitate pentru Click!, ce inseamna pentru el acest moment important, dar a explicat și ce se intampla cu așteptata nunta cu Antonia (34 de ani), vedeta cu care are doi copii.

- Alex Velea și Antonia au amanat nunta și botezurile copiilor. Cei doi voiau sa organizeze evenimentele cat mai curand, insa, intr-un interviu pentru Click, artistul a spus ce il impiedica pe el și pe logodnica sa sa se casatoreasca. De aproximativ zece ani de zile, Alex Velea și Antonia traiesc o frumoasa…