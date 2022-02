Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia s-a mutat in urma cu ceva timp de la bloc intr-o vila spațioasa situata langa lac. Cei doi artiști duc viața pe care și-o doresc și sunt recunoscatori pentru tot ce au. Dupa ce au locuit ani bun la bloc, casa a devenit neincapatoare, mai ales ca au venit pe lume și doi copii, Dominic…

- Carla’s Dreams iși bucura fanii cu un nou single pentru inceputul de an care se numește ”Victima” și care se lanseaza cu videoclip oficial. Piesa a fost compusa de Carla’s Dreams și Alex Turcu, versurile Carla’s Dreams, iar producția Alex Turcu și Carla’s Dreams și este o frumoasa declarație, o poveste…

- De-a lungul anilor, Alex Velea a luat alaturi de el tineri talentați la muzica, care nu erau deloc cunoscuți publicului larg. Așa s-a intamplat și cu Arkanian, artistul care se bucura de un adevarat succes, va lansa chiar anul acesta și primul lui album. De aproximativ trei ani de zile Arkanian a devenit…

- Antonia a avut parte de unul dintre cele mai frumoase Craciunuri din viața ei. Artista i-a avut alaturi pe cei trei copii ai sai, iar Maya a venit special din Italia sa iși petreaca timpul alaturi de mama ei și frații sai. Fiica cea mare a Antoniei locuiește in Italia cu tatal sau, iar mult timp artista…

- Alex Velea are motive sa fie fericit la sfarșit de 2021. Cantarețul a dezvaluit intr-un interviu pentru click.ro ca a avut parte de un adevarat succes pe plan profesional anul acesta. Cantarețul in varsta de 37 de ani se imparte intre viața de familie și cariera. Are o relație de ani de zile cu cantareața…

- Andreea Antonescu și Andreea Balan vin cu o noua surpriza in prag de sarbatori, pentru cei care le iubesc muzica. Dupa ce au lansat piesa „Reset la inima”, acum cele doua vor sa dea o noua lovitura, de data asta cu ”Moșule, ce tanar ești!” cantata alaturi de idolul adolescenților, Iuliana Beregoi.…

- Antonia este extrem de activa pe rețelele de socializare și iși ține fanii la curent cu privire la tot ce face. Iubita lui Alex Velea este considerata una dintre cele mai frumoase femei din Romania. Vedeta s-a hotarat sa le dezvaluie admiratorilor sai cateva imagini din copilarie. Cum arata Antonia…

- Antonia a devenit in ultima vreme din ce in ce mai activa pe rețeaua de socializare TikTok. Așadar, iubita lui Alex Velea a decis in urma cu cateva ore ca este momentul oportun pentru a le arata urmaritorilor sai imagini rare cu ea de cand era doar un copil, fotografii pe care nu le-a mai facut publice…