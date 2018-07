Antivirus pentru telefon: 3 aplicatii care sa iti ofere un plus de siguranta impotriva hackerilor

Stiri pe aceeasi tema

- Protejarea eficienta a volumelor mari de date ale companiilor, stocarea datelor in centre performante de date situate in Romania, securitatea sporita a datelor pe intregul flux al acestora si zero investitii in infrastructura IT suplimentara sunt principalele beneficii oferite de solutia Telekom Cloud…

- Actionand si in avantajul cumparatorilor europeni, Google obliga producatorii de telefoane cu sistem Android sa respecte anumite cerinte minime pentru ca dispozitivele comercializate sa primeasca acces in Google Play Store si posibilitatea de a instala aplicatii din aceasta

- Citesti acest text de pe telefon? Daca raspunsul este unul afirmativ, sa stii ca mai sunt muuulti ca tine. Conform unei companii de analiza media din SUA, americanul de rand petrece aproximativ 2 ore si 51 de minute pe telefon zilnic, cam 5 ani si 4 luni din viata ta.

- Se spune ca frumusetea este in ochii privitorului. Personal, am apreciat interfata Xperia Home folosita de Sony pe smartphone-urile sale, deoarece aceasta ofera mai multe optiuni de personalizare decat cele ale altor producatori de telefoane, printre care si una, binevenita, pentru dimensiunea iconitelor.…

- Politistii rutieri de la Gherla au derulat actiuni in scopul responsabilizarii participantilor la trafic in ceea ce priveste folosirea centurii de siguranta. De asemenea, actiunile acestora au vizat si depistarea soferilor care folosesc telefoanele mobile in timpul conducerii. Politistii din cadrul…

- Raspunsul a fost surprinzator, scrie antena3.ro. "Dorința mea este sa devin un smartphone. Parinții mei iși iubesc telefoanele mobile. Le pasa atat de mult incat uneori uita sa ma iubeasca pe mine. Cand tata vine obosit de la serviciu are timp pentru a sta pe mobil, dar nu mai are timp și pentru…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminica, la Botosani, ca, in actuala sesiune parlamentara, partidul pe care il conduce va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului, precizand ca saptamana viitoare PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Sanatatii.