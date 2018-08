Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, Eugen Tomac, poziționare dura dupa violențele fara precedent de ieri, de la protestul din Piața Victoriei."Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De…

- "Consideram ca intervenția in forța nejustificata și utilizarea unor masuri disproporționate, fara precedent, de catre Jandarmerie sunt profund revoltatoare. De asemenea, consideram ca provocatorii, ințelegandu-se cei care au avut scopul de a compromite, prin agitație și violenta, protestul…

- Fostul premier Victor Ponta spune ca este indignat "de modul mizerabil si criminal" in care romanii participanti la mitingul din Piata Victoriei sunt tratati de Guvernul lor. "M-am uitat cu oroare la ce s-a intamplat azi in Tara / si ma declar indignat de modul mizerabil si criminal in care niste romani…

- Romanii din Marea Britanie vin la mitingul diasporei de pe 10 august . Pe rețelele de socializare au fost publicate mai multe imagini cu oamenii care se intorc in țara pentru a participa vineri la protest. Zeci de romani s-au imbarcat la bordul unui feribot in Portul Dover din Marea Britanie pentru…

- Dacian Cioloș, președintele fondator al Mișcarii Romania Impreuna, spune ca „forțarea unei ordonanțe de amnistie și grațiere ar fi ultimul act al coaliției de guvernare“, cu referire la posibilitatea ca Guvernul sa recurga la OUG.Vezi si: Scapa de pietrele la rinichi in trei pasi simpli…

- "Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul ca eu i-am facut sesizare. Numai ca ce a omis sa spuna doamna Dancila - si cred ca nu intelege - eu nu am facut sesizare numai legata de posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare,…

- Actrița Natalie Ester s-a alaturat celor care au venit in Piața Victoriei pentru a adunat mormanul imens de gunoaie ramas in urma mitingului PSD. Vedeta a avut ochii in lacrimi. Natalie Ester, actrița la Teatrul Evreiesc de Stat, a fost prezenta sambata seara, 9 iunie 2018, in Piața Victoriei, dupa…

- Intrebat despre afirmatia premierului Dancila potrivit careia analiza la Pilonul II se face la Ministerul Muncii, nu la Ministerul de Finante, Teodorovici a replicat: “Se lucreaza la Ministerul Muncii, impreuna cu alte ministere, Finante si alte institutii implicate, cei de la ASF si nu numai”.Ministrul…