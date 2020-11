Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantul Romaniei la OMS, Alexandru Rafila, a vorbit despre noul vaccin și despre modul in care acesta trebuie pastrat și administrat. Așa cum s-a mai anunțat și pana acum, vaccinul are nevoie de condiții speciale de transport, pastrare și administrare, iar Romania face tot posibilul sa le intruneasca.…

- Liderul Organizației Mondiale a Sanatații, Tedros Adhanom Ghebreyesus, spune ca vaccinul impotriva coronavirusului ar putea fi gata pana la sfarșitul anului 2020. Șeful OMS face apel la solidaritate astfel incat sa se distribuie in mod egal dozele de vaccin atunci cand vor fi disponibile. „Vom avea…

- Organizația Mondiala a Sanatații transmite vești extrem de ingrijoratoare cu privire la pandemia de COVID-19. Aceasta estimeaza ca la nivel mondial exista de 20 de ori mai multe persoane infectate decat au fost diagnosticate oficial, ceea ce ingreuneaza toate eforturile autoritaților de a reduce riscul…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pledat pentru un tratat international pentru interzicerea armelor in spatiu si a oferit gratis vaccinul rus pentru COVID-19 angajatilor ONU, in cadrul unui discurs inregistrat prezentat marti la ONU, relateaza dpa si AFP. "Rusia este gata sa furnizeze ONU toata asistenta…

- Gasirea unui vaccin anti-COVID este o cursa contra-cronometru, mai ales ca se apropie sezonul rece cu obisnuitele viroze. In laboratoarele din toata lumea se fac teste si se lucreaza la foc continuu.

- Giuseppe Fanara, in varsta de 60 de ani, ispașeste o condamnare pe viața in inchisoarea romana din Rebibbia, sub regimul dur prevazut pentru mafie in articolul „41 bis" din regulamentele administrației penitenciare italiene, informeaza sursa citata. Potrivit informațiilor din presa italiana,…

- Anthony Fauci si epidemiologul David Morens estimeaza aparitia unor alte pandemii in urmatorii ani. Conform acestora, la aparitia pandemiilor vor contribui cel mai mult defrisarile, aglomerarile urbane si existenta pietelor de animale salbatice. Toate acestea vor duce la degradarea mediului inconjurator…

- Vaccinul rusesc anti-Covid, Sputnik V, a fost deja produs in 15.500 doze, ca parte a primului lot, informeaza agenției de presa de stat a Rusiei, TASS, citata de Agerpres. Rușii spun ca vor lansa campania de vaccinare in masa peste o luna.