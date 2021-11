Stiri pe aceeasi tema

- Ca in orice alt domeniu, Guvernul Romaniei s-a mișcat extrem de greu, chiar și cand a fost vorba de salvarea vieții oamenilor. Anticorpii monoclonali, achiziționați in cantitați cel puțin egale cu ineficientul și extrem de costisitorul remdesivir, ar fi pus capat pandemiei. In schimb, medicamentul a…

- Ministerul Sanatatii a anuntat luni semnarea unui contract pentru livrarea a 10.000 de doze de anticorpi monoclonali in Romania. Potrivit unui comunicat al Ministerului Sanatații, contractul a fost semnat cu firma producatoare. Comisia Europeana a inlesnit aducerea anticorpilor monoclonali Conform acestuia,…

- CARAS-SEVERIN – Medicamentul este vital pentru bolnavii de Covid, aflati in stare grava! Direcția de Sanatate Publica a județului Caraș-Severin a primit medicamentul cunoscut sub numele de Tocilizumab– un medicament antiinflamator care, potrivit studiilor medicale, poate reduce riscul de deces in randul…

- Food and Drug Administration (FDA), agenție a SUA din domeniul medical, a acordat recent autorizație pentru utilizarea de urgența mai multor terapii cu anticorpi monoclonali, ca tratament pentru COVID-19. Aproximativ 5.200 de doze de anticorpi monoclonali au fost aduse, in seara zilei de 12 octombrie,…

- Peste 5.000 de fiole de anticorpi monoclonali vor fi distribuite in spitalele din Romania, conform unui anunț de astazi al Ministerului Sanatații. Intre cele 134 de unitați sanitare se afla și Spitalul Județean din Bistrița. 5206 de fiole de anticorpi monoclonali, donate de Italia, vor ajunge in 134…

- Guvernul ia in calcul o alta varianta pentru terapia pentru COVID-19. Ce se intampla cu anticorpii monoclonali și cum doresc autoritațile sa fie folosiți? Iata mai multe detalii! Mulți dintre specialiști sprijina acest demers. Tratament cu anticorpi monoclonali impotriva COVID-19 Romania se afla printre…

- Sursa citata precizeaza ca acest pas important marcheaza cea mai recenta evolutie a acestui prim portofoliu format din cinci solutii de tratament promitatoare, anuntate de Comisie in cadrul Strategiei Terapeutice COVID-19 a UE, in iunie 2021.Potrivit Comisiei Europene, 18 state membre s-au inscris la…

- Comisia Europeana anunta ca a semnat un contract cadru de achizitie cu compania farmaceutica Eli Lilly pentru tratamentul cu anticorpi monoclonali destinat pacientilor COVID-19, informeaza Agerpres , care citeaza un comunicat al Executivului comunitar. Optsprezece state membre au semnat un acord comun…