Antibiotice va livra în UE 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, medicament împotriva COVID-19 Antibiotice Iasi a castigat o licitatie organizata de CE pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei si va livra, in interval de 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul dintre cele mai utilizate antibiotice in tratamentul infectiilor asociate Covid. „Cred ca fiecare dintre noi trebuie sa faca ceea ce stie mai bine. Antibiotice pune la dispozitia Europei un produs strategic de maxima importanta pentru tratamentul infectiilor asociate COVID-19. Am adjudecat licitatia cu un pret de bun simt, de 1.19 euro/flacon, oferind tarilor europene accesul la acest produs.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de CE pentru unul dintre cele mai folosite antibiotice in pandemie. Cate flacoane merg in Europa Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus si va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilina/acid clavulanic – pulbere sterila injectabila). Antibiotice Iasi va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane de flacoane, intr-un interval de 12 luni, informeaza compania printr-un…

- Comisia Europeana a finalizat recent licitația prin care asigura țarilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilina cu acid clavulanic și piperaciclina cu tazobactam). Antibiotice Iași, companie dețintua de Ministerul Sanatații, a caștigat…

- Astfel, Comisia Europeana a finalizat recent licitația prin care asigura țarilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilina cu acid clavulanic și piperaciclina cu tazobactam). Antibiotice Iași a caștigat aceasta licitație pentru produsul…

- Compania deținuta de omul de afaceri Michael Topolinski anunța, intr-un comunicat remis Libertatea, ca a finalizat livrarea celor 103 milioane de maști pentru persoanele cu venituri reduse, “in ciuda controverselor și speculațiilor publice nefondate”. In urma cu doua saptamani, ministrul sanatații,…

- Ministerul Sanatații din Romania a adoptat in data de 7 august un nou protocol terapeutic, pe care spitalele din intreaga țara trebuie sa-l urmeze in tratarea bolnavilor de COVID-19. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, ghidul terapeutic include medicamente anticoagulante, antibiotice,…

- Veniturile din vanzari s-au ridicat in primele sase luni la 146,38 milioane de lei, cu 15% mai mici fata de primul semestru din 2019, cand au fost de 172,4 milioane lei. "In acest context atipic, veniturile din vanzari, respectiv veniturile din vanzarea produselor farmaceutice catre partenerii interni…

- Deputatul PSD Violeta Raduț a criticat Guvernul Orban pentru proasta gestionare a crizei sanitare. Deputatul a aratat ca pana acum 12 țari au inclus Romania pe lista roșie, romanii care trebuie sa calatoreasca in aceste țari trebuind sa se supuna carantinei și sa plateasca din buzunare teste Covid.„Ungaria,…