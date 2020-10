Antibiotice Iași a câștigat licitația UE pentru AmoxiPlus. Câte flacoane va livra producătorul român de medicamente în următoarele 12 luni? Producatorul roman de medicamente Antibiotice Iași va livra trei milioane de flacoane de Amoxiplus, in urmatoarele 12 luni, tuturor țarilor din Uniunea Europeana, dupa ce a caștigat licitația organizata in acest sens de Comisia Europeana. Antibiotice Iasi a castigat o licitatie organizata de CE pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei si va livra, in urmatoarele 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul dintre cele mai utilizate antibiotice in tratamentul infectiilor asociate noului coronavirus, la prețul de 1,19 euro/flacon. Amoxicilina cu acid clavulanic,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Antibiotice Iasi a castigat o licitatie organizata de CE pentru asigurarea stocurilor necesare pentru al doilea val al pandemiei si va livra, in interval de 12 luni, 2,7 milioane flacoane de AmoxiPlus, unul dintre cele mai utilizate antibiotice in tratamentul infectiilor asociate Covid. „Cred ca fiecare…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de CE pentru unul dintre cele mai folosite antibiotice in pandemie. Cate flacoane merg in Europa Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus si va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane…

- Antibiotice Iasi a castigat licitatia organizata de Comisia Europeana pentru produsul AmoxiPlus (amoxicilina/acid clavulanic – pulbere sterila injectabila). Antibiotice Iasi va livra, la solicitarea tarilor europene, 2,75 milioane de flacoane, intr-un interval de 12 luni, informeaza compania printr-un…

- Comisia Europeana a finalizat recent licitația prin care asigura țarilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilina cu acid clavulanic și piperaciclina cu tazobactam). Antibiotice Iași, companie dețintua de Ministerul Sanatații, a caștigat…

- Astfel, Comisia Europeana a finalizat recent licitația prin care asigura țarilor membre stocurile necesare, pentru cel de-al doilea val al pandemiei, cu antibiotice betalactamice (amoxicilina cu acid clavulanic și piperaciclina cu tazobactam). Antibiotice Iași a caștigat aceasta licitație pentru produsul…

- Ministerul Sanatații din Romania a adoptat in data de 7 august un nou protocol terapeutic, pe care spitalele din intreaga țara trebuie sa-l urmeze in tratarea bolnavilor de COVID-19. Potrivit documentului publicat in Monitorul Oficial, ghidul terapeutic include medicamente anticoagulante, antibiotice,…

- Veniturile din vanzari s-au ridicat in primele sase luni la 146,38 milioane de lei, cu 15% mai mici fata de primul semestru din 2019, cand au fost de 172,4 milioane lei. "In acest context atipic, veniturile din vanzari, respectiv veniturile din vanzarea produselor farmaceutice catre partenerii interni…

- De asemenea, compania a realizat in primele sase luni venituri din vanzari de 106,06 milioane lei, mai mari cu 9% fata de perioada similara din 2019, cand acestea au fost de 97,29 milioane lei. In primul semestru al anului, ponderea vanzarilor la export a reprezentat aproximativ 1,50% din vanzarile…