- Celebrul imunolog Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui american Joe Biden pe probleme legate de COVID-19 si care a devenit totodata imaginea luptei impotriva pandemiei de coronavirus in Statele Unite, a anuntat luni ca isi va parasi atributiile oficiale in luna decembrie a acestui an.

- Presedintele american Joe Biden este in continuare pozitiv covid-19, insa se simte bne si continua sa gestioneze problemele tarii de la Casa Alba, anunta luni medicul sau personal, dr. Kevin O'Connor, relateaza AFP. Presedintlee democrat, in varsta de 79 de ani, este "foarte atent la protectia" anturajului…

- Presedintele american Joe Biden a fost de doua ori testat negativ la COVID 19 dupa cinci zile de izolare si tratament contra acestei boli, a anuntat medicul sau, Kevin O 39;Connor, intr o scrisoare publicata miercuri de Casa Alba, scrie Agerpres. 39; 39;Ieri seara si din nou in aceasta dimineata el…

- Starea sanatatii presedintelui american Joe Biden, care joi a fost testat pozitiv pentru COVID-19, se amelioreaza si niciuna dintre cele 17 persoane identificate cu care a intrat in contact nu a fost testata pozitiv pana in prezent pentru coronavirus, a declarat duminica Ashish Jha, coordonatorul grupului…

- Simptomele de COVID-19 ale lui Joe Biden s-au ameliorat, a anuntat vineri medicul sau, la o zi dupa ce presedintele american a fost confirmat pozitiv la infectia cu noul coronavirus, a carui subvarianta BA.5, extrem de contagioasa, a declansat un noul val de cazuri in Statele Unite, transmite Reuters.…

- Presedintele american Joe Biden si premierul israelian Yair Lapid au semnat Declaratia de la Ierusalim, un document care intarește Parteneriatul strategic dintre Statele Unite și Israel. In declarație, Washingtonul se angajeaza sa nu permita Iranului sa intre in posesia unei arme nucleare. Casa Alba…

- Soțiile liderilor G7 fac o plimbare prin imprejurimile locului de desfașurare a reuniunii, de langa Munchen, dar au luat parte și la alte activitați. Soțiile conducatorilor și liderilor G7 au participat luni (27 iunie) la programul de parteneriat G7, unde s-au intalnit cu un grup local de antrenament…

- Celebrul medic american Anthony Fauci, principalul consilier al presedintelui Joe Biden in combaterea crizei sanitare provocate de noul coronavirus in Statele Unite, a fost testat pozitiv cu COVID-19, a anuntat Institutul National de Boli Infectioase (NIAID), condus chiar de acest specialist in imunologie.