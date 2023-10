Stiri pe aceeasi tema

- Chefii la cuție semneaza cu Pro TV? Ce zvonuri au aparut! Chef Florin Dumitrescu, Chef Catalin Scarlatescu și Chef Sorin Bontea nu vor mai face parte din echipa Chefi la Cuțite incepand cu sezonul treisprezece. Anunțul a fost facut zilele trecute, de reprezentanții postului Antena 1, printr-un comunicat…

- Antena 1 a anunțat cand are loc finala „Chefi la cuțite”, sezonul 12. Este ultimul sezon in care Chef Florin Dumitrescu, Chef Catalin Scarlatescu și Chef Sorin Bontea vor mai aparea.Finalul sezonului 12 „Chefi la cuțite” se apropie cu pași repezi și au mai ramas doar cateva ediții din show-ul culinar…

- Toți chefii de la Chefi la cuțite, dați afara de la Antena 1. Ce s-a intamplat? Chefi la cuțite este poate cea mai de succes emisiune de cooking din țara noastra. Drept dovada sta și longevitatea show-ului, in prezent fiind difuzat cel de-al doisprezecelea sezon pe Antena 1. Iata insa ca urmatorul sezon…

- In ediția de luni, 25 septembrie, cei trei jurați iși vor alege echipele cu care intra in lupta culinara a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. 120 de concurenti ai show-ului culinar de la Antena 1 au trecut prin emoții incredibile.Aseara, prima proba eliminatorie a bootcampului Chefi la cutite a trecut…

- Maramureșenii știu sa gateasca și o și demonstreaza. Marian Vida are 43 de ani și a venit din Baia Mare pentru a-i surprinde pe Chefi cu preparatul sau. Concurentul a gatit piure de cartofi cu chiftele marinate și a obținut 2 cuțite. Marian a mai participat și la alte emisiuni, cum ar fi iUmor. „Odata…

- Chefii se intrec diseara pentru o amuleta pusa prima oara in joc, la marea premiera a sezonului 12 „Chefi la cuțite”. Iata ce se intampla in prima ediție a noului sezon.Cel mai așteptat show culinar din Romania are marea premiera in aceasta seara, de la ora 20:00, la Antena 1: prima ediție a sezonului…

- Alexandru Bunea participa la „Chefi la cuțite”, sezonul 12. Campionul național la powerlifting va incerca sa ii impresioneze pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu cu preparatul lui. Unul dintre concurenții care pașește in acest weekend in platoul „Chefi la cuțite” este Alexandru…

- „Chefi la cuțite”, sezonul 12, este gata sa inceapa. Dupa ce Gina Pistol a luat decizia de a se retrage din televiziune, Irina Fodor este cea care a inlocuit-o in show-ul culinar de la Antena 1.Cei trei maeștri ai gastronomiei și-au ascuțit cuțitele, și-au pregatit cloșurile și lanseaza invitația acestei…