Fotbalistul croat Ante Vukusic, care a debutat la FCSB in meciul cu Dinamo, miercuri seara, scor 1-0, a declarat ca este bucuros ca a debutat si ca va da totul pentru echipa si pentru fani, potrivit news.ro.

“Multumesc tuturor, intregii echipe, fanilor. Sunt multumit pentru ca am venit la o echipa mare. Sunt bucuros ca am debutat. Sunt fericit ca am obtinut trei puncte in fata echipei Dinamo. Am venit aici pentru ca eu cred in calitatea mea, voi da totul pentru echipa si pentru suporteri.…