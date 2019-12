ANSVSA: Pesta porcină evoluează în 237 localităţi din 24 de judeţe Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 237 de localitati din 24 de judete, cu un numar de 626 de focare, in scadere cu 44 de la precedenta actualizare, informeaza Autoritatea Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), printr-un comunicat remis, marti, AGERPRES. Dintre focare, 12 sunt in exploatatii comerciale si doua in exploatatii de tip A. Numarul focarelor active a scazut cu 44 de la precedenta actualizare. In alte 12 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti. In prezent, cele mai multe focare sunt in judetul Teleorman, 195 de focare in gospodariile populatiei… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

