- Evolutia pestei porcine africane in Romania a fost luata in discutie la reuniunea comitetului permanent pentru animale, alimente, plante si furaje (SCoPAFF), ce a avut loc la Bruxelles, in perioada 24-25 octombrie, harta restrictiilor suferind noi modificari, insa Romania pastreaza deschis comertul…

- Comisia Europeana nu a luat decizia de a interzice exportul de carne de porc din Romania, chiar daca in tara noastra exista foarte multe restrictii din cauza prezentei pestei porcine, a declarat, sambata, ministrul interimar al Agriculturii, Petre Daea. "Sunt in permanenta in legatura cu autoritatile…

- Se pregatește o grea lovitura pentru romanii din diaspora care dețin magazine cu produse tradiționale. Din cauza pestei porcine, Romania nu mai are voi sa exporte carne de porc, dar, cat de curand, nici preparatele din carne de porc nu vor mai putea ieși din țara. Acest lucru se discuta deja la nivelul…

- In urma unor anchete epidemiolgice efectuate de reprezentantii Directiei Sanitar Veterinare, in zona Pogoanele, Padina si Caldarasti, autoritatile au tras concluzia ca anumite persoane au contribuit la raspandirea virusului pestei porcine.

- Prefectura Arges a comunicat vineri ca in comuna argeseana Ungheni a fost confirmat al doilea focar de pesta porcina africana, la trei zile de la confirmarea primului focar in localitatea respectiva si la o zi dupa un anunt similar pentru comuna Calinesti.

- Autoritatile buzoiene sunt in alerta din cauza pestei porcine africane. Intruniti in sedinta pentru a decide masuri menite sa previna raspandirea virusului, membrii Comitetului Local pentru Combaterea Bolilor au luat in discutie uciderea in masa a porcilor.

- Referitor la informatiile aparute in spatiul public privind evolutia focarelor de PPA in Bulgaria, Autoritatea Nationala Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) precizeaza ca, potrivit studiilor si cercetarilor de specialitate, virusul pestei porcine africane (PPA) se poate transmite prin…

