- Un nou focar de gripa aviara a fost confirmat aseara intr-o ferma comerciala de pasari situata pe platforma Seini din judetul Maramures, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA).In acelasi loc, pe 14 ianuarie 2020, a fost diagnosticat primul focar…

