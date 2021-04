Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca acele 11 nave cu animale din Romania destinate exportului, care se aflau in zona Canalului Suez atunci cand acesta a fost blocat, au ajuns la destinatie, in Iordania si Arabia Saudita. In urma informatiilor…

- Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) a anuntat ca acele 11 nave cu animale din Romania destinate exportului, care se aflau in zona Canalului Suez atunci cand acesta a fost blocat, au ajuns la destinatie, in Iordania si Arabia Saudita. In urma informatiilor…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta…

- Germania s-a angajat marti sa ofere peste 1,7 miliarde de euro pentru a ajuta Siria, tara ravasita de zece ani de razboi, in cadrul unei conferinte internationale a donatorilor organizata sub egida ONU si UE, relateaza AFP. Suma de 1,738 de miliarde de euro a fost anuntata de ministrul german al Afacerilor…

- Dupa deblocare, s-a solicitat si s-a obtinut din partea guvernului egiptean prioritizarea la traversarea Canalului Suez pentru navele cu animale la bord, se arata in comunicat. “6 nave care au plecat din portul Constanta in perioada 16-23.03.2021 au finalizat traversarea Canalului Suez in data de 29.03.2021.…

- Cele 11 nave cu animalele exportate din Romania se afla in drum spre destinatie, respectiv tari din Golful Persic, cu ruta prin Canalul Suez, a anuntat, marti, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA). Astfel, sase nave care au plecat din portul Constanta in…

- “La nivelul Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, celula de criza constituita in urma incidentului din Canalul Suez, a decis intreprinderea de noi actiuni pentru asigurarea protectiei animalelor exportate din Romania cu cele 11 nave care au ca destinatie tari din…

- Valeriu Tița, 54 de ani, care antreneaza din 2007 in zona araba, a fost concediat de Al-Minaa, penultima clasata din prima liga irakiana. De 14 ani antreneaza Valeriu Tița in zona araba. A pregatit zece cluburi, in Irak, Arabia Saudita, Emirate, Kuweit, Siria, Iordania și Liban, plus selecționata Siriei,…