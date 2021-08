Stiri pe aceeasi tema

- Liberalizarea pieței de energie electrica a pus romanii pe drumuri pentru a incheia noi contracte. Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a obligat consumatorii casnici sa incheie contracte de furnizare a energiei pe piata concurentiala. Dar mulți clienți au intampinat probleme! Mai…

- Inspectoratul de Stat pentru Controlul in Transportul Rutier (ISCTR) a aplicat amenzi de peste 1,7 milioane de lei, in urma unor controale efectuate timp de sase zile pe A1 si pe DN1, a scris pe Facebook ministrul Transporturilor, Catalin Drula. „ISCTR continua in forta controalele, inclusiv la transportul…

- Actiunile de control ale inspectorilor sanitari veterinari și pentru siguranța alimentelor, desfasurate pe litoral, au continuat la unitatile de alimentație publica amplasate in cele 7 zone de interes turistic – Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia, potrivit…

- Inspectorii sanitari veterinari au aplicat amenzi in valoare de 233.200 de lei unor agenti economici de pe litoral pentru abateri in comercializarea si manipularea produselor alimentare, se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…

- Amenzi de aproape o jumatate de milion de lei au fost aplicate de inspectorii sanitar-veterinari pe litoral in ultima saptamana, cele mai multe nereguli fiind descoperite in Vama Veche, Eforie Nord si Mamaia. Totodata, au fost retrase de la vanzare aproape 114 kilograme de carne, peste si fructe…

- Inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au aplicat 58 de amenzi contraventionale, in valoare de 492.000 de lei, in urma actiunilor de control desfasurate pe litoral in perioada 2 – 8 august, potrivit unui comunicat de presa al Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru…

- Unele persoane din blocurile alimentare ale unor unitati cu activitate sezoniera de pe litoral nu au cunostintele de baza cu privire la respectarea regulilor de igiena, au constatat inspectorii Autoritatii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVA), in urma controalelor efectuate in…

- Echipele de control astfel constituite, vor actiona in sapte zone de interes turistic: Navodari, Mamaia Nord, Mamaia Centru, Mamaia Sud, Eforie, Costinesti si Mangalia ndash; Vama Veche.Astazi, 17 iulie, la Constanta, Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor A.N.S.V.S.A.…