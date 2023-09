Stiri pe aceeasi tema

- Incepand cu 1 septembrie, o noua ediție a programului „Litoralul pentru toți” va debuta in unele stațiuni și hoteluri de la Marea Neagra. Vor fi prețuri mult mai mici fața de sezonul de varf din aceasta perioada, chiar și cu pana la 70% mai ieftin. Programul “Litoralul pentru toți”, a ajuns la ediția…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat, la Euronews, ca, deși Marea Neagra este o zona tensionata, Romania este o țara sigura, relateaza News.ro. Oficialul NATO a facut aceste precizari in contextul in care o mina marina a explodat luni, la Costinești.„Marea Neagra este un loc…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana a declarat miercuri, dupa explozia minei la Costinesti, ca Romania este in siguranta, chiar daca Marea Neagra e tensionata si si-a exprimat convingerea ca acest tip de incidente vor fi tratate de autoritatile romane in

- De unde știe Radu Tudor? Analistul militar și realizatorul TV a comentat, la Antena 3 CNN, posibilele cauze și consecințe ale exploziei de luni dimineața, de la Costinești, produsa de o mina marina, conform primelor informații, opinand ca astfel de incidente vor mai avea loc. „Astfel de incidente au…

- Analistul militar Radu Tudor susține ca explozia minei marine de la Costinești nu este deloc o surpriza, iar turiștii din Romania se pot aștepta oricand la un nou incident de acest tip. Analistul susține ca Rusia a umplut Marea Neagra cu astfel de mine marine, iar curenții din Marea Neagra ii pot aduce…

- O explozie a avut loc luni dimineața, 14 august 2023, in jurul orei 9.44, la Costinești. Incidentul s-a produs in Marea Neagra, la digul din dreptul Hotelului Forum. ISU Constanța intervine la fața locului.

- SUFERINȚA UNEI MAME… Durerea pierderii singurului baiat a fost prea grea pentru un suflet de mama! Cu cateva zile inainte de a se implini un an de cand studentul hușean, Lucian Arion, a disparut in apele Marii Negre, in dreptul stațiunii Costinești, mama lui, Daniela, s-a stins, la numai 41 de ani.…

- Un barbat de 53 de ani a murit, miercuri, in statiunea Costinesti, dupa ce a fost scos in stare de inconstienta din Marea Neagra, manevrele de resuscitare ale echipajelor medicale deplasate la fata locului fiind zadarnice.