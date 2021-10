ANRE propune introducerea a trei categorii de compensații in cazul clienților consumatori casnici pentru care citirea contorului se face cel puțin o data la șase luni. Banii urmeaza sa se acorde in mod automat, fara sa fie nevoie de vreo reclamație sau sesizare, a explicat vicepreședintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. In cazul gazelor naturale, obligativitatea citirii […] The post ANRE propune compensații in valoare de 100 de lei pentru clienții cu centrale termice in locuințe appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .