ANRE isi apara incasarile. Chiar daca Guvernul Orban schimba OUG 114, Autoritatea isi asigura fonduri substantiale

Stiri pe aceeasi tema

- Ajunul Craciunului nu a venit cu vesti bune pentru moneda nationala, care s-a depreciat fata de principalele valute. Banca Nationala a Romaniei a anuntat un curs de 4,7794 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16% fata de sedinta precedenta. Dolarul american a crescut mai serios,…

- Guvernul va decide, marti, forma sub care va fi adoptata Legea bugetului pentru anul 2020, premierul Ludovic Orban afirmand ca in proportie de 75% va fi vorba despre asumarea raspunderii. Conducerea PNL a decis sa sustina acest demers. "Am putea accepta dezbaterea, dar, daca ma intrebati…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca, in continuare, Guvernul Orban, Partidul National Liberal si el doresc cresterea pensiilor, mentionand ca nu vor exista "cu certitudine" taieri de salarii. "Acelasi lucru am intrebat eu astazi, cand am avut o discutie cu premierul si cu doamna…

- Guvernul Orban ar putea sa-si asume raspunderea, pana la sfarsitul acestui an, pe Legea plafoanelor bugetului de stat si pe Legea bugetului pentru 2020, potrivit unor surse guvernamentale. Unul dintre scenariile pe care le are in vedere Guvernul este asumarea raspunderii pe Legea bugetului…

- Gigantul IT Google ar fi inchiriat un etaj din turnul de birouri Unirii View - o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati - in apropiere de Piata Unirii din Bucuresti. Compania vrea sa inaugureze, anul viitor, un centru de cercetare in tara noastra, potrivit unor surse citate de Profit.ro.…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC) a amendat Selgros din cauza ca lantul de magazine nu avea echipamentele necesare pentru congelarea corecta a pestelui. In plus - si din cauza ca parte din produse erau recongelate - inspectorii au retras de la comercializare 20 de tone de…

- Regatul Unit trebuie sa desemneze un comisar european in cazul in care face parte in continuare din Uniunea Europeana (UE) dupa 31 octombrie, a declarat joi viitoarea sefa a Comisiei Europene (CE) Ursula Von der Leyen. Mandatul lui Jean-Claude Juncker se incheie la 31 octombrie, data la care…

- Importurile de gaze ale tarii in luna august 2019 s-au ridicat la 2.229.828 MWh, de 3,5 ori mai mult decat in aceeasi luna a anului trecut, potrivit datelor publicate de Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) si analizate de AGERPRES. In august 2018, importurile erau de doar…