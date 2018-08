ANRE: Gazele pentru consumatorii casnici se scumpesc cu aproape 6%, de la 1 august

Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) printr-un comunicat remis joi AGERPRES. In sedinta de joi membrii Comitetului de reglementare al ANRE au luat in discutie…

