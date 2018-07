Stiri pe aceeasi tema

- Pretul gazelor naturale pentru clientii casnici va creste, incepand cu data de 1 august 2018, cu 5,83%, informeaza Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei. "Avand in vedere solicitarile...

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat marti decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123 2012, prin care consumatorii industriali eligibili vor putea sa se racordeze direct la Transgaz.Legea are ca obiect de reglementare accesul…

- CHIȘINAU, 6 iul — Sputnik. Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei a decis menținerea ratei de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual. De asemenea, au fost menținute ratele de dobânda la creditele overnight…

- Unul din obiectivele pe care ANRE il urmareste, in mod constant, in activitatea de elaborare a sistemului de reglementari este cresterea gradului de responsabilizare a furnizorilor de ultima instanta, atat in ceea ce priveste achizitia energiei electrice, cat si costurile specifice activitatii de furnizare,…

- Distrigaz Sud Retele anunta sistarea, astazi, intre orele 10.00 – 13.00, a alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non-casnici din Craiova, strada Popescu Voitesti, pentru modernizarea retelei de distributie. Clientii pot apela serviciul de call-center Apeluri de Urgenta ...

- Potrivit noilor preturi publicate in Monitorul Oficial de catre ANRE, vor avea parte de scumpiri abonatii din zona Dobrogei, Bihor, Teleorman, Olt, Giurgiu, dar si consumatori casnici din zona Moldovei si Harghita. Scumpirile pleaca de la 2%, cum e cazul firmei furnizoare din Teleorman, pana…

- Distrigaz Sud Retele efectueaza lucrari programate la reteaua de distributie a gazelor naturale pentru cresterea gradului de siguranta si continuitate in alimentarea cu gaze naturale.Distrigaz Sud Retele anunta sistarea alimentarii cu gaze naturale la consumatorii casnici si non casnici de pe strada…

