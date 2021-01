Stiri pe aceeasi tema

- Obligarea furnizorilor sa livreze energie catre consumatorii casnici la cel mai mic pret este ilegala, intrucat ar incalca reglementarile europene si crea pierderi mari furnizorilor, a declarat, marti, Zoltan Nagy-Bege, vicepresedintele Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie. Declarațiile…

- Solicitare a ANRE catre CNA Foto: radioiasi.ro Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie intenționeaza sa înceapa o campanie de informare despre liberalizarea pieței de energie electrica și despre modalitațile în care consumatorii pot semna contracte noi pentru a…

- ANRE a inființat o linie telefonica pentru informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie. Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie a deschis joi, 7 ianuarie, un serviciu telefonic unde consumatorii pot obține informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie, inclusiv despre…

- Telefon pentru informații in legatura cu liberalizarea pieței de energie Foto: Arhiva. Autoritatea Naționala de Reglementare în Energie a deschis joi, 7 ianuarie, un serviciu telefonic unde consumatorii pot obține informații în legatura cu liberalizarea pieței de energie, inclusiv…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate, au declarat, miercuri, reprezentantii ANRE. „Este vorba despre o linie telefonica dedicata special liberalizarii,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) va da in folosinta, de joi, un call-center pentru a veni in ajutorul consumatorilor interesati de liberalizarea pietei de electricitate, au declarat, miercuri, pentru AGERPRES, reprezentantii ANRE. ‘Este vorba despre o linie telefonica dedicata…

- Toti clientii casnici vor putea incheia contracte cu furnizorii de energie electrica pana la 31 martie – prevede un proiect de ordin al Autoritații Nationale de Reglementare in Energie. Incepe curațenia in instituțiile de stat. Primii angajați care vor fi disponibilizați Piața de energie electrica…

- Liberalizarea pieței inseamna ca prețul de furnizare a energiei electrice nu mai este stabilit de autoritați, ci este stabilit pe piața libera, in funcție de evoluția cererii și a ofertei. Toti clientii casnici vor putea incheia contracte cu furnizorii de energie electrica pana la 31 martie – prevede…