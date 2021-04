Stiri pe aceeasi tema

- Munca si scoala de acasa, alaturi de gatitul in familie au dus cererea de energie din domeniul rezidential la volume record, scrie zf.ro. Din ce in ce mai multi anagajatori au anuntat ca si dupa pandemie se va mentine un program de lucru hibrid, la cererea miilor de angajati, astfel ca situatia de pe…

- Munca de acasa din pandemie a dus consumul casnic de energie la un nivel record, acesta crescand cu 5% in 2020, in timp ce industria a franat piata totala. Consumatorul casnic a devenit vedeta sistemului energetic in 2020, munca si scoala de acasa sau pasiunea descoperita pentru gastronomie ducand cererea…

- Comitetul de Reglementare al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) va discuta saptamana viitoare modificarea definitiei contractelor pe termen lung, de la un an la o luna sau mai mult, a declarat, joi, vicepresedintele ANRE, Zoltan Nagy-Bege. "Deja am facut cativa pasi spre…

- Operatorii de distributie si transport al energiei electrice au investit anul trecut in total 1,563 miliarde de lei, fata de o valoare prognozata de 1,572 miliarde de lei, ceea ce inseamna o realizare de peste 99%, potrivit unui comunicat al Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie, remis,…

- Incidentele de securitate provocate de intreruperea furnizarii energiei electrice au crescut in ultimii doi ani in Romania, astfel ca doar in ultimul an, operatorii au raportat 100.000 de evenimente cand serviciile de comunicatii au fost afectate din cauza intreruperii furnizarii energiei electrice,…

- Danemarca va realiza doua huburi energetice cu un potențial energetic de 12 GW, inclusiv unul situat pe o insula artificiala din Marea Nordului, InnovationOrigins.com.Insula artificiala va avea o suprafața de 120.000 de metri patrați, echivalentul a 18 terenuri de fotbal și va produce anual indeajuns…

- Consiliul National al Audiovizualului (CNA) a aprobat, marti, printr-un vot de principiu, o solicitare a Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), privind difuzarea in regim de campanie de interes public a unor spoturi audio si video referitoare la liberalizarea pietei de energie…

- Apel matinal-Președintele Asociației Energia Inteligenta, Dumitru Chisalița Foto: radioiasi.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (26 ianuarie, ora 8:30) - Realizator: Catalin Cîrnu - Conform deciziei ANRE, termenul pentru încheierea unui contract pe piața libera de energie electrica…