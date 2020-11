Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile inca analizeaza impactul racordarilor gratuite la gaze asupra facturilor, deși ANRE a aprobat deja regulamentul. Experții estimeaza 200 lei in plus, pe an Dan Dragan, secretar de stat in Ministerul Energiei, spune ca autoritatile inca analizeaza care va fi impactul racordarilor gratuite…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat regulamentul prin care distribuitorii de gaze pot fi obligați sa finanțeze lucrarile de racordare a rețea la clienților, inclusiv a celor casnici. Potrivit unui comunicat remis joi, 12 noiembrie, autoritatea precizeaza ca aceste costuri…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE) a aprobat regulamentul care obliga distribuitorii sa finanteze lucrarile de racordare a retea la clientilor, urmand ca aceste costuri sa fie recuperate ulterior, prin tarifele de distributie, potrivit unui comunicat al autoritatii, remis, joi,…

- Transgaz are in proiectate de investiții in valoare 17 miliarde lei pana in 2026, iar rezultatul acestor investiții va fi ca 5,6 milioane romani vor beneficia de gaze naturale romanești. Declarația a fost facuta de secretarul general al Guvernului, Antonel Tanase, care s-a aflat in vizita la Transgaz,…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie a aprobat in comitetul de reglementare, ordinul prin care consumatorii noncasnici de electricitate se pot racorda gratuit la retea. Potrivit unui comunicat al ANRE, costurile cu proiectarea si executia instalatiei de racordare a locurilor de consum detinute…

- Preluarea operatiunilor CEZ Romania de catre un fond de investitii reprezinta un semnal concret de incredere si arata faptul ca sectorul energetic romanesc este atractiv, a declarat, vineri, pentru AGERPRES, Razvan Nicolescu, consultant senior pe probleme de energie si fost presedinte al Agentiei Europene…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a anuntat marti ca furnizorii de gaze naturale din Romania detineau in depozitele subterane de inmagazinare a gazelor naturale 2,78 miliarde metri cubi, iar stocul minim de gaze naturale la nivel national, pentru ciclul de inmagazinare…