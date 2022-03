Stiri pe aceeasi tema

- Isteria declanșata de scumpirea nejustificata a carburanților a facut ca autoritațile statului sa treaca la controale in toata țara. Rezultatele primelor controale au fost facute publice la finalul ședinței de ieri de Guvern de catre Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului. „Autoritatea Naționala…

- ANPC continua acțiunile. A controlat peste 300 de magazine in ultimele 10 zile. „A continuat, in același ritm susținut, seria de controale intreprinse de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) la magazinele marilor lanțuri de retail, in ultimele 10 zile, in care comunicarea instituției…

- ANPC a anuntat, marti, printr-un comunicat de presa, ca actiunile de control la benzinariile Lukoil din tara au continuat si in prima zi din martie, fiind verificate 55 de statii de carburant si magazinele aferente acestora. Astfel, echipele ANPC au descoperit produse expirate, produse congelate…

- ANPC a amendat cu 33.000 de lei un hotel din Centrul Capitalei, din cauza mai multor nereguli. S-a intamplat, insa, dupa ce președintele ANPC, Horia Constantinescu, a participat la o dezbatere organizata in hotel: „Hotelul celor 5 stele cazatoare! Degradarea turismului incepe cu hotelurile ca acesta”.…

- Comisariatul Regional pentru Protectia Consumatorilor Regiunea (CRPCR) Bucuresti-Ilfov a continuat controalele in Complexul Dragonul Rosu, pentru a verifica respectarea prevederilor legii in domeniu in cel mai important punct de vanzare angro din Romania, aplicand 14 amenzi contraventionale, in valoare…

- Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi totale de 49.000 de lei dupa ce au gasit o serie de nereguli, inclusiv comercializarea de produse expirate și fructe și legume cu mucegai, in cadrul unor controale efectuate luni in doua supermarketuri ale retailerilor…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vrea sa afle cate facturi la energie au fost emise greșit de catre companiile furnizoare. Instituția a trimis un chestionar firmelor din sector și incearca astfel sa faca o centralizare a datelor. ANPC a avut o intalnire cu operatorii economici…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) , Horia Constantinescu, a solicitat luni furnizorilor de energie electrica si de gaze naturale sa emita facturile astfel incat acestea sa fie pe intelesul tututor si ca oamenii sa inteleaga unde au fost aplicate compensarea…