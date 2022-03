Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) anunta ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit. Potrivit datelor ANPC, Inalta Curte de Casatie si…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ANPC a anuntat, miercuri, 2 martie, ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit.Potrivit unui comunicat al…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a anuntat, miercuri, ca a castigat definitiv, in instanta, cauza referitoare la practici comerciale incorecte ale Raiffeisen Bank SA, iar banca va trebui sa revizuiasca dobanzile unor contracte de credit. Potrivit unui comunicat al ANPC, Curte de…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a solutionat definitiv cauza prin care s-au constatat practici incorecte ale Raiffeisen Bank la creditele in lei, euro și franci elvețieni, potrivit Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au pronunțat in dosarul Polaris. Eduard Martin, Polaris și celelalte parți din dosar au fost achitați. Singurii condamnați definitiv sunt Radu Mazare și Sorin Strutinsky. In mai 2019, in prima instanța, Radu Mazare a fost condamant la 9 ani si…

- Primarul Ploiestiului, Andrei Volosevici, a fost achitat definitiv, azi, in dosarul in care a fost trimis in judecata de DNA. Acestuia, "paraditorii" de la DNA Ploiesti i-au deschis o mizerie de dosar, fara probe, pentru a-i bloca activitatea politica si administrativa. La fel cum au fost lucrate zeci…

- Condamnat definitiv in vara lui 2021 de Inalta Curte de Casatie si Justitie la cinci ani de inchisoare cu executare, Mircea Draghici, fost deputat si trezorier al PSD, a apelat la ultimele cai extraordinare de atac, sperand ca va fi eliberat. Numai ca judecatorii de la Inalta Curte i-au respins definitiv…

- Trei oameni de afaceri, doi din judetul Botosani si unul din judetul Neamt, dar si un fost inspector al Oficiului National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) – Serviciul Teritorial Nord-Est Suceava au fost condamnati, joi, definitiv la pedepse cu suspendare, intr-un dosar privind savarsirea unor infractiuni…