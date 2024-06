Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv, marti, incetarea procesului penal impotriva Elenei Udrea in dosarul Hidroelectrica, in care este acuzata de trafic de influenta si spalare a banilor, in legatura cu suma de 5 milioane de dolari pe care ar fi primit-o de la omul de afaceri Bogdan…

- Un complet de cinci judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus definitiv miercuri achitarea omului de afaceri Ioan Niculae si a fostului ministru al Economiei Adriean Videanu pentru constituire a unui grup infractional organizat si delapidare in dosarul Romgaz – Interagro, in care…

- Fostul vicepresedinte CSM Daniel Horodniceanu nu va fi sanctionat in cazul dialogului avut in urma cu aproape un an cu doi politisti care l-au oprit in trafic. Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a respins luni, recursul Inspectiei Judiciare impotriva deciziei Sectiei pentru procurori in materie…