Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii de la protectia consumatorilor au aplicat, sambata, 23 de amenzi in valoare de 135.000 de lei, unor operatori economici care presteaza servicii de alimentatie publica, in zonele Decebal, Unirii, Dorobanti si Floreasca din Capitala, in contextul pandemiei de Covid-19. "Comisariatul…

- Alerta privind comercializarea unor masti de protectie neconforme. Acestea se vindeau intr-un lanț de hipermarketuri. Romania a emis in sistemul RAPEX o noua alerta privind comercializarea unor masti de protectie neconforme, aceasta fiind a 26-a alerta validata de sistem, a anuntat, vineri, Autoritatea…

- Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a avut anul trecut, la nivel national, 99.083 petitii privind conformitatea si securitatea produselor si serviciilor, cu o creștere de 12 % fața de anul 2019. Tot anul trecut au fost intreprinse 83.644 acțiuni de control, la nivelul intregii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a intreprins pe parcursul anului 2020 un numar de 88.644 de actiuni de control, la nivel national, fiind aplicate amenzi in valoare totala de 96,2 milioane de lei, conform datelor prezentate, luni, intr-o conferinta de specialitate, de Valentina…

- Sistemul de alerta rapida pentru produse nealimentare al Uniunii Europene – RAPEX a validat inca trei alerte din partea Romaniei in ceea ce privește maștile aflate la comercializare in țarile Uniunii Europene. Acestea au fost semnalate de Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor (ANPC),…

- Romania a lansat trei noi alerte de maști neconforme, validate de autoritațile europene. ANPC anunța ca inca trei notificari date de Romania in ce privește alertele de maști neconforme de pe piața au fost validate de Sistemul de alerta rapida al Uniunii Europene – RAPEX. Sistemul de alerta rapida pentru…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a spus ca furnizorii de energie electrica incarca facturile romanilor la curent prin consumuri estimate. Aceasta este o practica inșelatoare pentru care trebuie date amenzi. El a spus, de asemenea, ca legea poate fi schimbata pentru a interzice estimarile abuzive…

- Intr-o perioada in care agenții economici au nevoie de susținere din partea Statului Roman, Guvernul Cițu vine cu o masura dura. Potrivit unei directive interne, intrate in posesia Bugetul.ro , comisarii Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor vor avea de indeplinit un plan de amenzi.…