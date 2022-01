ANPC amendează companiile din energie care au emis facturi ilegale persoanelor fizice Tot mai multe persoane s-au plans in ultimul timp de facturile uriașe la energie. Astfel, ANPC a dat amenzi furnizorilor din energie in valoare de 450.000 de lei și a dispus recalcularea tuturor facturilor care nu respecta prevederile legii. Un numar de 27 de companii furnizoare de electricitate si de gaze naturale, in cadrul controalelor derulate de Comandamentul pentru Energie al institutiei in perioada 6-13 ianuarie, se mentioneaza intr-un comunicat transmis vineri de ANPC. In aceasta prima saptamana a controalelor, comisarii au verificat 72 de puncte de lucru ale operatorilor economici furnizori… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANRE a inceput controale la furnizorii de gaze si energie electrica pentru a verifica daca facturile contin toate informatiile necesare si daca reclamatiile venite de la clienti sunt solutionate. Furnizorii de energie electrica verificati sunt Electrica Furnizare, EON Energie Romania, Hidroelectrica,…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a demarat acțiuni de control la principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, in contextul creșterii facturilor. Potrivit ANRE , in cazul clientului casnic, daca in urma regularizarii suma platita de acesta in plus este…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeiul Energiei (ANRE) recomanda clienților care au neclaritați privind facturile la electricitate sa se adreseze furnizorilor, aceștia avand obligația sa transmita „explicații clare și ușor de ințeles” in privința modului in care este calculata valoarea facturilor,…

- ”ANRE a demarat actiuni de control la principalii furnizori de energie electrica si gaze naturale pentru a verifica urmatoarele aspecte: respectarea obligatiei privind emiterea de facturi care sa cuprinda informatii corecte, transparente, clare si complete referitoare la plafonarea pretului final al…

- Autoritatea Naționala de Reglementare in domeniul Energiei a anunțat vineri ca in perioada ianuarie – octombrie 2021 a sancționat principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, aplicand amenzi contravenționale in valoare totala de 2.365.000 lei. ANRE afirma ca amenzile au fost aplicate…

- Autoritatea Naționala de Reglementare în domeniul Energiei a anunțat vineri ca în perioada ianuarie – octombrie 2021 a sancționat principalii furnizori de energie electrica și gaze naturale, aplicând amenzi contravenționale în valoare totala de 2.365.000 lei. ANRE…