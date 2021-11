ANPC a sancționat zona alimentară de la IKEA: insecte moarte, praf și mucegai în vitrinele frigorifice FOTO Ikea a fost amendata cu 20.000 de lei de catre Comisariatul pentru Protecția Consumatorilor al Municipiului București din cauza mai multor nereguli descoperite in zonele alimentare ale operatorului economic. Mai mult, comisarii ANPC au propus oprirea temporara a centrului commercial IKEA Pallady pe o durata de cel mult 6 luni. In urma controlului, au fost constatate urmatoarele nereguli: utilizarea unor vitrine frigorifice care prezentau: zone cu rugina, mucegai, cu acumulari de apa, insecte moarte, resturi alimentare in strat grosier și praf la zona ventilatoarelor;de asemenea, strat grosier… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

